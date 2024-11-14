وزير الري يلتقي مجموعة من أعضاء مجلس النواب لمناقشة طلبات المواطنين

كتب- محمد نصار:

التقي الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بعدد من أعضاء مجلس النواب للتباحث حول عدد من المطالب الجماهيرية بالدوائر الخاصة بهم.

شمل اللقاء النائب يحيى العيسوي، والنائب يونس عبد الرازق، والنائب محمد الصمودي، أعضاء مجلس النواب.

وتناول اللقاء تدارس طلبات إحلال وتجديد 3 كباري على ترعة النوبارية وكوبري على مصرف شريشرة بمحافظة البحيرة، ومقترحات الاستثمار وتراخيص مقابل الانتفاع للأراضي المملوكة لوزارة الموارد المائية والري بمحافظة كفر الشيخ.

وقد وجه الدكتور "سويلم"، أجهزة الوزارة المختصة بسرعة بحث الطلبات المقدمة من النواب فيما يخص إحلال الكباري وسرعة معاينتها واتخاذ القرار المناسب من الناحية الفنية تجاهها.

كما وجه الدكتور سويلم، بدراسة الطلبات الخاصة بالانتفاع بقطع الأراضي أملاك الوزارة لتنفيذ مشروعات عليها طبقًا لخطة الوزارة في التعامل مع الأملاك، مع التأكيد على عدم تأثير هذه المشروعات على المنظومة المائية.

اقرأ أيضًا:

أمطار ورياح وشبورة بهذه المناطق.. طقس الـ6 أيام المقبلة

مجدي الجلاد يعلق على أزمة الطبيبة وسام شعيب: احذروا السقوط الأخلاقي بحثا عن الشهرة (فيديو)

الحج 2025.. ما هو أقل سن لسفر السيدات دون محرم؟

قانون الإجراءات الجديد.. حالة يتم الاستغناء فيها عن حضور المتهم