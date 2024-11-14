طلب إحاطة لمواجهة 14 مليون حساب وهمي على الفيسبوك

كتب- نشأت علي:

دعت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، الحكومة، خاصة الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للقضاء على الحسابات الوهمية وغير الموثوقة على وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة "فيسبوك"، حيث بلغ عدد هذه الحسابات حوالي 14 مليون، وفقًا لما أعلنه بعض المختصين.

وفي طلب إحاطة وجهته النائبة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لطرحه على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تساءلت "الجزار" عن كيفية استمرار تحذيرات الحكومة من انتشار الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي في ظل وجود أكثر من 14 مليون حساب وهمي على فيسبوك. واستفسرت عن الآليات التي تمتلكها الحكومة للسيطرة على هذه الظاهرة الخطيرة.

كما طالبت النائبة، الحكومة بتوضيح الإجراءات المتخذة لمواجهة الشائعات، الابتزاز الإلكتروني، والتعدي على القيم المجتمعية من خلال هذه الحسابات الوهمية.

وشددت على ضرورة تشديد العقوبات ضمن قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية لحماية المجتمع والأسرة المصرية.

وأكدت ضرورة تكثيف جهود الحكومة، وزارة الاتصالات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لإغلاق جميع الحسابات الوهمية بشكل نهائي.

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