رئيس الوزراء يصدر قرارا بإعادة تشكيل صندوق التنمية الحضرية

كتب- محمد عبدالناصر:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، القرار رقم 267 لسنة 2024، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية لمدة 3 سنوات برئاسة المهندس خالد محمد صديق.

ووفقا للقرار يضم الصندوق عضوية المهندسة رائدة صالح المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، والدكتور ياسر سمير صبحي، نائب وزير المالية، واللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسة للقوات المسلحة، وأحمد هيبة الرئيس التنفيذي للهية العامة للاستثمار.

كما يضم الصندوق المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، والمهندس رامي أحمد، نائب محافظ البنك المركزي، واللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وهاني سليمان يونس، المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء.