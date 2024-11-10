دار الإفتاء توضح حكم عمليات التجميل للمرأة المتزوجة دون إذن زوجها

كتب- حسن مرسي:

أوضحت الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء، أن حكم اللجوء إلى عمليات التجميل يعتمد بشكل كبير على نوع الإذن الذي تحصل عليه الزوجة من زوجها. فإذا كان الزوج يشجع زوجته على الاهتمام بمظهرها ويسعد بتحسينه، فإن ذلك يعتبر إذنًا عامًا يسمح لها بإجراء التعديلات التي ترغب فيها.

خلال حوارها ببرنامج "حواء"، المذاع على قناة "الناس"، الأحد، أشارت إلى أن الحديث النبوي الشريف الذي يشيد بالمرأة التي تسعد زوجها بمظهرها، يؤكد على أهمية اهتمام المرأة بجمالها لرضا زوجها، ولكن في حالة الرغبة في إجراء تعديلات جديدة لم يتم مناقشتها مع الزوج من قبل، فإن الأمر يحتاج إلى إذن خاص منه.

وشددت أمينة الفتوى على ضرورة الحصول على موافقة الزوج في حالة العمليات التجميلية الكبيرة التي قد تؤثر على صحة الزوجة أو شكلها بشكل جذري، وذلك لأن بعض الأزواج قد يعارضون هذه التغييرات حتى لو كانت نابعة من حرص الزوجة على إرضائه، خوفًا من المضاعفات الصحية أو غيرها من الأسباب.

وأكدت الدكتورة هند على أهمية الحوار والتفاهم بين الزوجين في مثل هذه الأمور، وأن القرار النهائي يجب أن يكون مشتركًا بينهما.

كما شددت على ضرورة مراعاة الزوجة لمشاعر زوجها واحتياجاته، والاهتمام بصحتها وسلامتها في المقام الأول.