أمين "المهن الطبية" يوضح تفاصيل مقترح صرف المعاشات شهريًا بدل 3 أشهر

كتب - أحمد جمعة:

أعلن الدكتور محمد علاء، أمين عام اتحاد المهن الطبية، أنه تقدم لمجلس الاتحاد بمقترح حول صرف معاشات الأعضاء وأسرهم شهريًا بدلًا من كل ثلاثة أشهر، موضحًا أن المقترح يشمل تطبيق القرار بدءًا من يناير المقبل، تيسيرًا على الأعضاء المستحقين للمعاش.

وأكد علاء في بيان اليوم، أن المقترح سيتم إدراجه ضمن أعمال الجلسة المقبلة لمجلس اتحاد المهن الطبية، المقرر عقدها يوم الثلاثاء المقبل، موضحًا أنه في حال الموافقة النهائية من مجلس الاتحاد، سيتم صرف المعاش بحد أقصى يوم 10 من كل شهر، على أن تكون قيمة المعاش شهريًا 1500 جنيه.

وأوضح: بلغ عدد الأعضاء المستحقين للمعاش من النقابات الأربع وأسرهم حوالي 121,688 عضوًا، فيما بلغ إجمالي قيمة المعاش حوالي 520 مليون جنيه.

ويحوّل المعاش إلى حسابات الأعضاء بأحد البنوك المعتمدة لدى الاتحاد (مصر، الأهلي، الإسكندرية)، على أن يقوم العضو الأساسي بتحديث بياناته كل أربعة أعوام، بينما تقوم أسر الأعضاء بتحديث بياناتهم كل عامين.