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"النقل" تناشد المواطنين عدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكة الحديد

12:44 م الأحد 10 نوفمبر 2024

سكك حديد مصر

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كتب- محمد نصار:

تستمر وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في استكمال حملة "سلامتك تهمنا" للتوعية بالسلوكيات الخاطئة عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية.

وناشدت هيئة السكك الحديدية، المواطنين، عدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية وعدم العبور منها لما ينجم عنها من إزهاق لأرواح المواطنين وتعطيل لمسير حركة القطارات.

وأكدت الهيئة، ضرورة الالتزام التام بالعبور من الأماكن المعدة لذلك وهي المزلقانات الشرعية الخاصة بهيئة السكك الحديدية للمحافظة على أرواح المواطنين وانتظام مسير حركة القطارات.

سكك حديد مصر معابر على قضبان السكة الحديد وزارة النقل
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