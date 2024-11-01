حدث في 8 ساعات| تحذير من طقس الساعات المقبلة.. وإجراء عاجل بشأن التعدي على طاقم طبي

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، تحذير الهيئة العامة للأرصاد الجوية من أمطار رعدية على بعض المناطق وتصل القاهرة خلال ساعات، ونقيب الأطباء يعلق على واقعة الاعتداء التي تعرض لها الطاقم الطبي بمستشفى الشيخ زايد آل نهيان.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الزراعة: طرح تقاوى البطاطس بـ 69.5 ألف جنيه دعمًا لصغار المزارعين

أعلن اللواء أشرف الشرقاوي، رئيس الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، عن طرح تقاوى البطاطس المستوردة لموسم 24/25 بـ 69,5 ألف جنيه للطن، وذلك لصغار المزارعين الذين قاموا بحجز كمية التقاوى بالكامل من خلال الاتحاد أو الجمعيات التعاونية بالمحافظات.

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نقيب الأطباء عن التعدي على طاقم طبي بمستشفى الشيخ زايد: يجب معاقبة مرتكبيها بشكل فوري

تابع نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، واقعة الاعتداء التي تعرض لها الطاقم الطبي بمستشفى الشيخ زايد آل نهيان، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بمحافظة القاهرة، على يد أهالي مريضة كانت تخضع للعلاج بالرعاية المركزة نتيجة إصابتها بجلطة في المخ، مما تسبب في إصابة طبيب وإحداث تلفيات في قسم الرعاية المركزة.

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الإفتاء: الأحد أول أيام شهر جمادي الأولى لعام 1446

استطلعت دار الإفتاء المصرية بعد مغرب شمس اليوم الجمعة هلال شهر جمادى الأولى لعام 1446 هجريًا، وذلك من خلال اللجان الشرعية التابعة لها في كافة محافظات الجمهورية.

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الكهرباء: إضافة 120 ألف ميجاوات من الطاقات المتجددة على الشبكة بحلول 2040

استعرض الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خطة العمل والجداول الزمنية لإضافة القدرات التوليدية من الطاقات المتجددة إلى الشبكة الكهربائية حتى عام 2030 واستراتيجية الطاقة لعام 2040 وذلك في ضوء الاستراتيجية الجديدة للطاقة وإجراءات العمل على بناء شبكة قوية ومرنة وآمنة تستوعب القدرات التوليدية وتحقق الاستقرار والاستمرارية للتغذية الكهربائية.

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أمطار رعدية تصل القاهرة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا أكدت فيه أنه مع تعمق حركة المنخفض الجوي، يصاحبه تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق من مطروح وسيوة ومناطق من الصحراء الغربية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا.

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