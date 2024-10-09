سقط في غلاية كيميائية أثناء العمل.. نقيب المهندسين يهاتف أرملة المهندس محمود سعيد

كتب - مصراوي:

أجرى المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، اتصالًا هاتفيًّا بشروق حمدي- زوجة المهندس محمود سعيد، معربًا خلاله عن عميق حزنه وتعازيه في وفاة الزميل الراحل، الذي وافته المنية إثر سقوط "بريمة" أثناء أداء مهام عمله في أحد حقول شركات البترول.

وأكد "النبراوي" خلال المكالمة أن نقابة المهندسين لن تتوانى في المطالبة بحقوقه، وجارٍ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة. وكذلك توجيه لجنة السلامة والصحة المهنية ببحث الواقعة المذكورة، مع مراجعة إجراءات الصحة والسلامة المهنية في هذا المشروع، حفاظًا على حياة المهندسين والعمال.

جدير بالذكر أن نقيب المهندسين، كلَّف لجنة السلامة والصحة المهنية بالنقابة العامة للمهندسين في وقت سابق، بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق للوقوف على ملابسات حادث وفاة المهندس محمود سعيد أثناء تأدية عمله، بناءً على ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة، وهو الحادث المؤسف الذي أدى لوفاته بأحد مواقع العمل لإحدى شركات البترول.

وسادت حالة من الحزن مواقع التواصل الاجتماعي بعد الإعلان عن وفاة المهندس الكيميائي محمود سعيد، السبت الماضي، متأثرًا بجراحه إثر سقوطه في غلاية كيميائية أثناء عمله بإحدى الشركات، بعد إصابته بحروق بلغت نسبتها 80%، حيث تصل درجة حرارة السوائل داخل الغلاية إلى 140 درجة.