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وزير الصناعة: انتهى عهد تسقيع الأراضي.. ولن أترك مصنعًا مغلقًا

12:58 م الثلاثاء 08 أكتوبر 2024

الفريق مهندس كامل الوزير

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كتب- نشأت علي:

قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إن الخطة والاستراتيجية الرامية لتطوير وتحديث الصناعة، تقوم على 7 محاور؛ منها إنشاء مصانع جديدة وجذب المستثمرين وتقديم خدمة بأسعار مناسبة بجودة عالية.

ولفت الفريق كامل الوزير، خلال الجلسة العامة، إلى إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية؛ لإتاحة الخدمات الصناعية إلكترونيًّا والتعامل من خلال منظومة الدفع الإلكتروني للتيسير على المستثمرين، قائلًا إنه أصبحت هناك خريطة استثمارية واضحة أمام الجميع.

وقال الوزير: نسعى لخطط لإحلال الواردات المصرية من خلال الفرص الاستثمارية الجديدة، مشيرًا إلى أن هناك ما يقرب من 152 فرصة استثمارية، تسعى لتحقيق أهداف الدولة في قطاع الصناعة.

وتابع الوزير: "مفيش حد هياخد أرض ويسقعها ويتاجر بها.. لن أترك مصنعًا مغلقًا، هنأخذه وتتم إتاحته لمستثمرين جادين؛ لتعظيم الإنتاج، وحتى لا يتم إهدار أصول الدولة".

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