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رئيس أركان حرب القوات المسلحة يلتقي قائد القوات البرية الإيطالية

01:48 م الخميس 31 أكتوبر 2024

الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة

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كتب- محمد سامي:
التقى الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق كارمين مازيلو قائد القوات البرية الإيطالية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً، بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع .


تناول اللقاء سبل تعزيز أوجه التعاون والشراكة بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين فى مختلف المجالات.


وأعرب رئيس أركان حرب القوات المسلحة عن اعتزازه بالعلاقات الممتده بين القوات المسلحة المصرية والإيطالية، مشيراً إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز آفاق التعاون العسكرى بما يحقق المصالح المشتركة لكلا الجانبين.


من جانبه أكد قائد القوات البرية الإيطالية على حرص بلاده على دعم العلاقات العسكرية وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين خلال المرحلة المقبلة.


حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.
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الفريق أحمد خليفة القوات المسلحة القوات البرية الإيطالية
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