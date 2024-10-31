"قومي الطفولة" يستعد لإطلاق مبادرة جديدة لتأسيس طفولة بدون عنف

كتب- أحمد جمعة:

قالت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، إن المجلس بصدد الإعداد لإطلاق مبادرة "زرع .. حصد" تحت شعار "طفل سعيد بداية لعمر مديد"، هدفها تأسيس طفولة بدون عنف. وأشارت إلى أن هذه المبادرة سيتم تنفيذها بالتعاون والشراكة مع عدد من الجهات المعنية بحقوق الطفل، وذلك استكمالًا لمسيرة طويلة بدأها المجلس لإنهاء العنف الموجه ضد الأطفال بكل صوره، في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".



جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لأعضاء مجلس إدارة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بمشاركة الدكتورة هيام نظيف، نائب رئيس المجلس، عبر تطبيق زووم، وبحضور الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس، وأعضاء مجلس الإدارة: د. غادة الدري، د. سامح عوض، د. كرم ملاك، والسيد عبد اللطيف صبحي، د. نور أسامة، والسيد عمر حجازي، والسيدة مي زين الدين، والسيدة سارة عزيز، والسيدة دينا سيد عبد الوهاب، والسيدة ميراي نسيم.



واستعرضت الدكتورة سحر السنباطي جهود المجلس القومي للطفولة والأمومة خلال الفترة الماضية، وكذلك دور الإدارة العامة لنجدة الطفل في التدخل العاجل لحماية الأطفال المعرضين للخطر. فضلاً عن مشاركة المجلس في النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، الذي عقد خلال الفترة من 21-25 أكتوبر 2024 تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث شارك المجلس في عدد من الجلسات التي كان محورها حماية الطفل، مثل جلسة "مناهضة تطبيب ختان الإناث وصحة ورفاهية الفتيات في مصر"، و"إطلاق العنان لقوة طول العمر الصحي"، و"تنمية الطفولة المبكرة"، والمشاركة في الجلسة النقاشية مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بعنوان "تضمين منظور الإعاقة مفتاح تحقيق التنمية الشاملة"، مشيدة بتنظيم ونجاح المؤتمر في نسخته الثانية.



كما شهد الاجتماع مناقشة مفتوحة لإبداء الرأي حول الإطار الاستراتيجي الوطني والخطة الوطنية للطفولة والأمومة 2018-2030، والمحاور الخاصة بتحديث وصياغة الخطة الوطنية للطفولة والأمومة 2024-2030، وربطها بمؤشرات التنمية المستدامة لتعزيز وحماية حقوق الطفل، وذلك انطلاقًا من الدور المنوط به المجلس القومي للطفولة والأمومة في وضع السياسات والاستراتيجيات الخاصة بإنفاذ حقوق الطفل بالنهج التشاركي.