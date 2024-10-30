وزير الصحة يستقبل وفداً من برنامج "كوفي عنان" لإعداد القادة الصحيين بالدول الإفريقية

كتب- أحمد جمعة:

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وفداً من برنامج "كوفي عنان" لإعداد القادة الصحيين التابع للمركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بالاتحاد الإفريقي (Africa CDC)، لبحث الاستفادة من الخبرات المصرية في القطاع الصحي، وذلك بحضور الدكتور وسام منقولة، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا في المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بالاتحاد الإفريقي (Africa CDC)، والدكتور أليكس كوتينو، مدير برنامج كوفي عنان لإعداد قادة الصحة في أفريقيا (Africa CDC).

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب رئيس مجلس الوزراء رحب بوفد برنامج زمالة "كوفي عنان" لإعداد القادة الصحيين التابع للمركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (Africa CDC) بالاتحاد الإفريقي، والذي ضم متدربين من 22 دولة إفريقية. وقد تضمن برنامج زيارتهم لمصر تفقد عدد من المنشآت الصحية في القطاعين العام والخاص، وعقد لقاءات مع خبراء مصريين في مجال الصحة، للتدريب على منظومة العمل وإدارة القطاع الصحي في مصر.

وأضاف «عبدالغفار» في بيان اليوم، أن الوزير أعرب عن ترحيبه بالتعاون مع البرنامج، والذي سيكون مثمراً لما تتميز به مصر من بنية قوية في القطاع الصحي، بالإضافة إلى الكوادر والكفاءات الطبية المتميزة التي تخدم أكثر من 110 ملايين مواطن مصري وغير مصري في ظل التحديات والصراعات التي تمر بها المنطقة، إلى جانب ما تزخر به مصر من جامعات وأكاديميات طبية متميزة.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير تحدث عن الإنجازات التي حققتها مصر خلال السنوات الأخيرة، والتي كان آخرها الإعلان عن القضاء على مرض الملاريا في مصر، الذي يُعد أحد أخطر الأمراض الوبائية التي تواجه الدول الأفريقية، إلى جانب حصول مصر على الإشهاد الذهبي بالقضاء على فيروس سي، لتكون مصر أول دولة في العالم تحصل على هذا الإشهاد.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير قال إن مصر حققت في الفترة الأخيرة نتائج جيدة في علاج مرضى أورام الثدي، والرئة، والبروستاتا، والقولون، وعنق الرحم، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الصحية التي تستهدف المواطنين منذ الطفولة المبكرة وحتى سن 65 عاماً، إلى جانب مبادرة الصحة النفسية، مؤكداً أن قطاع الصحة والتنمية البشرية في مصر يشهد تقدماً ملحوظاً، مع السعي الدائم للمشاركة وتقديم الدعم في القضايا المتعلقة بالقارة الإفريقية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور أليكس كوتينو، مدير برنامج «كوفي عنان» لإعداد قادة الصحة في أفريقيا، عن شكره للدولة المصرية وللدكتور خالد عبدالغفار على استضافته لممثلي 22 دولة إفريقية، قائلاً إن زيارة مصر كانت حلماً لأعضاء برنامج زمالة كوفي عنان، للاستفادة من خبراء الصحة في مصر، مؤكداً حرصه على التعاون المستمر مع مصر، والاستفادة من خبرتها في تنمية قدرات ومهارات أعضاء البرنامج في مختلف مجالات القطاع الصحي، معرباً عن تطلعه لتعميم التجربة المصرية في القضاء على فيروس سي في كافة الدول الأفريقية.