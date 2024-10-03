رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر

كتب- نشأت علي:

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر العظيم.

وجاء نص برقية التهنئة: يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء مجلس الشيوخ أن نرفع إليكم أصدق التهاني، بمناسبة الاحتفال بنصر أكتوبر المجيد، داعيًا الله العلي القدير أن تتواصل انتصارات مصر بشعبها العظيم ومؤسساتها الوطنية على الأصعدة كافة، مستلهمين ذكرى أكتوبر المجيدة، تلك الملحمة الخالدة التي ردت للوطن كبريائه وحررت أرضه المقدسة، وجسدت بطولة القوات المسلحة وقدرتها على حماية المقدرات وتعزيز السيادة على كامل ترابنا الوطني.

وأضاف: أنتهز هذه المناسبة الوطنية لأؤكد وقوفنا جميعًا خلف قيادتكم الحكيمة من أجل رفعة مصر؛ حفظها الله وطنًا آمنًا، وشعبًا عزيزًا، وحفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم في سبيل بناء حاضر وطننا الغالي ومستقبله.