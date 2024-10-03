لمدة 5 ساعات.. انقطاع المياه عن عدة مناطق في القاهرة غدًا

كتب- محمد فتحي:

قالت شركة مياه الشرب في القاهرة، إنه نظرًا لتغيير محابس سحب وطرد طلمبات روافع الدراسة، سيتم انقطاع المياه عن عدة مناطق في القاهرة غدا الجمعة لمدة 5 ساعات.

وأضافت الشركة، أنه من المقرر أن يتم انقطاع المياه عن شوارع: "الشيخ صالح الجعفري، ومستشفى القاهرة الفاطمية، وشارع المنصورية حتى قسم الجمالية، ومعسكر الأمن المركزي والعمليات الخاصة".

كما أنه من المقرر انقطاع المياه عن: "قطاع الدراسة للأمن المركزي بشارع صلاح سالم، ودار الإفتاء ومشيخة الأزهر، وشارع محمد عبده ومتفرعاته خلف مستشفى الحسين، وكليات جامعة الأزهر خلف مستشفى الحسين بشارع الأزهر، ومستشفى الحسين الجامعي، ومنطقة منشية ناصر".

ومن المقرر أنه سيتم انقطاع المياه بداية من الساعة الواحدة صباح غدا الجمعة حتى الساعة السادسة صباحًا من نفس اليوم لمدة 5 ساعات.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

ومن المقرر أن تدفع شركة مياه القاهرة بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة.

وفي حالة طلب شركة مياه القاهرة يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس أب على رقم 01206665125.