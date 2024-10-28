وزير الزراعة: تشغيل 193 مركز خدمات زراعية بقرى حياة كريمة في 19 محافظة

كتب- محمد نصار:

أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تشغيل وتفعيل 193 مركز خدمات زراعية بقرى حياة كريمة في 19 محافظة حيث تم تنفيذ 3000 حقل إرشادي، و146 ندوة إرشادية للمحاصيل الاستراتيجية، و101 يوم حقلي، و38 يوم حصاد، و78 مدرسة حقلية، و5 حملات قومية للمحاصيل الاستراتيجية.

وأضاف "فاروق"، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن أجهزة الوزارة تقوم بذلك بهدف توعية ورفع مهارات العديد من صغار المزارعين في ربوع مصر في مجال تطبيق أفضل الممارسات الزراعية الحديثة بغرض زيادة الإنتاجية للمحاصيل الاستراتيجية وترشيد مياه الري، مع استمرار أجهزة الوزارة في توفير خدمات الإرشاد الزراعي والتواجد وسط الحقول مع المزارعين.

وتابع "فاروق"، أنه تم خلال فترة حصاد الأرز إنشاء غرفة عمليات مركزية خاصة بمنظومة قش الأرز للموسم الصيفي 2024 في ديوان عام الوزارة للتنسيق مع غرف العمليات بمديريات الزراعة في المحافظات.

ونجحت جهود وزارة الزراعة وبالتعاون مع وزارة البيئة في الحد من مخاطر حرق القش، حيث تم متابعة حصاد محصول الأرز في حوالي 87% من المساحة المنزرعة، وتم تنفيذ عدد 1800 ندوة إرشادية بالمحافظات، ونتج عن ذلك اقتناع المزارعين بإعادة تدوير قش الأرز وتم الوصول لإنتاج 16 ألف طن من الأسمدة العضوية، ويتم حاليًا وبالتنسيق مع وزارة البيئة والتنمية المحلية وضع استراتيجية متكاملة للتعامل مع المخلفات الزراعية لتعظيم الاستفادة منها.