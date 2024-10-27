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محافظ الجيزة: الكشف على 2517 مواطنا بقافلة علاجية بإحدى قرى "الصف"

04:07 م الأحد 27 أكتوبر 2024

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

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الجيزة- أ ش أ:

قال محافظ الجيزة المهندس عادل النجار إن القافلة العلاجية التي وجهتها مديرية الشئون الصحية بالجيزة على مدار يومين بقرية "غمازة الكبرى"، بمركز ومدينة الصف، أوقعت الكشف الطبي على 2517 مواطنا.

جاء ذلك في إطار تكليف المحافظ لمديرية الشئون الصحية بتكثيف القوافل الطبية لتيسير حصول المواطنين على الخدمات العلاجية خاصة بالقرى بنطاق المراكز والمدن فى إطار خطة الدولة لتوفير "حياة كريمة" للمواطنين.

وتابع محافظ الجيزة إن القافلة العلاجية - التي وجهتها مديرية الشئون الصحية إلى قرية غمازة الكبرى بمركز ومدينة الصف - تهدف لرفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالي القرية، حيث شملت تخصصات ( الباطنة، الأطفال، الجلدية، المسالك البولية، العظام، الأسنان، النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، أشعة).

وأشار إلى أن القافلة قدمت الخدمات العلاجية لـ 2517 مواطنا، مؤكداً أهمية القوافل العلاجية في توسعة دائرة النفع للمواطنين.

من جانبها، أكدت الدكتورة أمل رشدى مدير مديرية الشئون الصحية أنه تم صرف الأدوية لجميع الحالات مجانا ، إلى جانب تحويل بعض الحالات التي تحتاج إلى مزيد من الرعاية لتلقى العلاج بالمستشفيات المتخصصة على نفقة الدولة، مشيرة إلى قيام أجهزة التثقيف الصحي بالمديرية بعقد عدد من الندوات التعريفية للمواطنين بالقرى.

عادل النجار محافظ الجيزة قوافل علاجية
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