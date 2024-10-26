طلب إحاطة لتنفيذ التكليفات الرئاسية بشأن التعامل صندوق النقد الدولي

كتب- نشأت علي:



تقدم النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كوجك، وزير المالية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي. جاء ذلك لمناقشة الخطوات والإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلقة بمراجعة اتفاق صندوق النقد الدولي مع مصر.



وأوضح "شمس الدين" ضرورة الإسراع في تنفيذ تلك التكليفات ووقف الشروط الصعبة التي يفرضها صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.



واعتبر أن تكليفات الرئيس السيسي تعكس شعور القيادة السياسية بمعاناة المواطنين.



كما أكد النائب، أن الواقع والتاريخ أثبتا أن المواطن المصري هو "بطل الإصلاح الاقتصادي"، مشيرًا إلى القرارات الصعبة التي اتخذها الرئيس السيسي في عام 2016.



وأوضح أن الإصلاح الاقتصادي يجب أن يكون بناءً ولا يكون على حساب المواطن البسيط، مشددًا على أن الرئيس السيسي يعطي اهتمامًا خاصًا للفقراء، وأن الشروط المجحفة من صندوق النقد الدولي تمثل عبئًا إضافيًا عليهم.