إهدار الملايين لهذا السبب.. تحرك برلماني عاجل بشأن "ممشى أهل مصر"

كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة سلمى مراد عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزير الإسكان، بشأن تباطؤ و تأخر افتتاح ممشى أهل مصر بمنطقة قصر النيل.

وقالت البرلمانية، إن منطقة ماسبيرو وقصر النيل من المناطق المهمة في مصر خاصة أن موقعها يعتبر الوجهة السياحية للفسحة والتنزة بنيل مصر الذي يعشقة ملايين المصريين، مؤكدة أن عدم افتتاح المشروع يهدر الكثير من الملايين على الحكومة.

وتسألت "مراد"، عن سبب التباطؤ في الانتهاء من ممشى أهل مصر في منطقة قصر النيل وماسبيرو خاصة أن الحكومة تقوم بتوفير السيولة المطلوبة لأي مشروع قومي يحقق دخل لخزينة الدولة أو خدمه للمواطن، مؤكدة أن تأخر مثل هذة المشروعات بهذا الشكل يسبب حالة عدم رضا عند المواطن.

وطالبت "عضو مجلس النواب"، بسرعة الانتهاء من المرحلة الثانية من المشروع، لأن الممشى ليس مجرد فكرة لتوفير مكان للترفيه بل تم تصميم المشروع ليدر دخلًا اقتصاديًا بالإضافة لقيمته كمشروع يخدم البيئة.