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"حياة كريمة" تحذر من إعلانات ترويجية لمسابقات وجوائز نقدية خاصة بها

06:02 م الخميس 24 أكتوبر 2024

مؤسسة حياة كريمة

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كتب- محمد نصار:

أعلنت مؤسسة حياة كريمة عدم مسؤوليتها عن أي إعلانات ترويجية تخص مسابقات أو جوائز نقدية أو بيع أو تجارة شقق سكنية وعقارات أو أراضٍ.

وأكدت مؤسسة حياة كريمة، في بيان رسمي لها، أنها غير مسؤولة عن هذه الإعلانات أو نتائج وتوابع تلك الحملة، مهيبة بالمواطنين عدم الالتفات إلى تلك الإعلانات وأن المؤسسة لها قنواتها المخصصة للإعلان عن مبادرتها أو تدخلاتها وهي عن طريق الصفحة الرسمية أو مكاتب المحافظات أو الإعلام الرسمي فقط.

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مؤسسة حياة كريمة حياة كريمة تحذر من إعلانات ترويجية حياة كريمة
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