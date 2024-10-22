قومي المرأة يهنئ المستشار سناء خليل لتكريمه في احتفالية "الأب القدوة"

كتبت: نور العمروسي

تقدم المجلس القومي للمرأة بخالص التهاني إلى المستشار سناء خليل، نائب رئيسة المجلس القومي للمرأة، لتكريمه في احتفالية "الأب القدوة" التي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لتكريم عدد من الآباء القدوة والشخصيات العامة.

سلمت المهندسة مارجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، شهادة تقدير ودرعًا للمستشار سناء خليل تقديرًا لجهوده وإنجازاته في مجال تمكين المرأة في جميع المجالات.

وأكد المجلس بالغ سعادته وفخره بهذا التكريم المستحق للمستشار سناء خليل تقديرًا لجهوده العظيمة والمتميزة في ملف تمكين المرأة المصرية وحمايتها طوال فترة عمله كعضو بالمجلس القومي للمرأة ومقرر لجنته التشريعية، وكنائب لرئيسته.

ومن الجدير بالذكر أن المستشار سناء خليل شغل منصب رئيس الاستئناف والمشرف على الإدارة العامة لشئون حقوق الإنسان بوزارة العدل.