الجيزة: ضبط 3333 مخالفة تموينية للمخابز البلدية والسياحية والبدّالين التموينيين ومحطات البنزين

كتب- محمد أبو بكر:

تمكنت محافظة الجيزة، من خلال مديرية التموين والتجارة الداخلية، وبالتعاون مع مباحث التموين، من ضبط 3333 مخالفة متنوعة خلال شهر. شملت الضبطيات دقيق بلدي مدعم، مخللات، زيوت سيارات، وسماد يوريا.

وأكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على تكثيف الحملات الرقابية والتفتيش على المنشآت التجارية والمحال العامة، لمنع مختلف صور الغش التجاري والتلاعب في أسعار السلع الأساسية، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين ولضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وكشف تقرير تلقاه محافظ الجيزة من مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية عن ضبط 3333 مخالفة متنوعة خلال شهر، وذلك في إطار الحملات التي شُنت على المخابز والمحال العامة والأسواق على مستوى المحافظة.

وفي مجال المخابز البلدية والطباقي والمطاحن، تم ضبط 586 جوال دقيق بلدي مدعم بإجمالي وزن 29 طنًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، إلى جانب تحرير 2675 محضر مخالفة لمخابز غير ملتزمة بمواصفات وأوزان رغيف الخبز، والتحفظ على عدد 2 ماكينة خباز.

وفي مجال البدالين التموينيين وجمعيتي والجمعيات الاستهلاكية، تم ضبط 1003 بطاقات تموينية وتحرير 95 محضر مخالفة.

وفي مجال محطات البنزين ومستودعات البوتاجاز، تم ضبط 51 طنًا من زيوت السيارات المغشوشة و47 أسطوانة بوتاجاز، وتحرير 42 محضر مخالفة.

وفي مجال الأسواق والمحلات العامة، تم ضبط 12.5 طنًا من المخللات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط 4 آلاف طن من سماد اليوريا، وضبط 820 كيلوغرامًا من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط 7191 علبة سجائر مهربة، و450 كيلوغرامًا من الأرز، و660 لترًا من زيت الطعام مجهول المصدر، و103 عبوة عسل نحل، و130 عبوة منظفات، وتحرير 521 محضر مخالفة.