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قطار يدهس طفلين والأهالي يقطعون السكة ويشعلون النار في غرفة الغفير

11:31 ص الإثنين 21 أكتوبر 2024

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كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه في تمام الساعة 7:43 صباحًا أثناء مسير قطار رقم 185/2603 (سوهاج - بورسعيد)بالكم 52/600 بجوار مزلقان البليدة المغلق وبحراسة غفير المنفذ وخفير نظامي بين (العياط - البليدة) عبر طفلان السكة من مكان غير معد للعبور وتم دهسهما ومشغولية الخط النازل.

وقالت الهيئة، في بيان، اليوم الاثنين، أنه في تمام الساعة 8:30 صباحًا تأشر من ناظر المحطة تجمهر الأهالي على المنفذ وقيامهم بالتعدي على خفير المنفذ وإشعال النيران بغرفة غفير المنفذ وتم حجز القطارات (طالع - نازل).

وأهابت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالمواطنين الالتزام بالعبور من الأماكن المعدة للعبور (المزلقانات) وعدم العبور من الأماكن غير المعدة للعبور وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكات الهيئة.

قطار يدهس طفلين سكك حديد مصر مزلقان البليدة التعدي على خفير حوادث القطارات
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