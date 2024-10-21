قطار يدهس طفلين والأهالي يقطعون السكة ويشعلون النار في غرفة الغفير

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه في تمام الساعة 7:43 صباحًا أثناء مسير قطار رقم 185/2603 (سوهاج - بورسعيد)بالكم 52/600 بجوار مزلقان البليدة المغلق وبحراسة غفير المنفذ وخفير نظامي بين (العياط - البليدة) عبر طفلان السكة من مكان غير معد للعبور وتم دهسهما ومشغولية الخط النازل.

وقالت الهيئة، في بيان، اليوم الاثنين، أنه في تمام الساعة 8:30 صباحًا تأشر من ناظر المحطة تجمهر الأهالي على المنفذ وقيامهم بالتعدي على خفير المنفذ وإشعال النيران بغرفة غفير المنفذ وتم حجز القطارات (طالع - نازل).

وأهابت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالمواطنين الالتزام بالعبور من الأماكن المعدة للعبور (المزلقانات) وعدم العبور من الأماكن غير المعدة للعبور وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكات الهيئة.