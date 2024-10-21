الحرارة الصغرى تصل لـ 17 مئوية.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الـ 6 أيام المقبلة

بالصور.. وفود من السائحين تزور محطة قطارات الصعيد استعدادا للسفر إلى

كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد، توقعات حالة الطقس والظواهر الجوية على مدار الـ 6 أيام المقبلة اعتبارًا من اليوم الاثنين 21 أكتوبر، وحتى السبت المقبل الموافق 26 أكتوبر الحالي.

وقالت الأرصاد، في بيان صحفي، أنه يوجد نشاط رياح على أغلب الأنحاء مما يساعد على تلطيف الأجواء نهارًا.

وأضافت الهيئة، أنه يسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر.

كما يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى حار على جنوب البلاد.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى وجود شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتأتي درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على مدار الأيام المقبلة وحتى السبت، كما يلي:

درجات الحرارة الاثنين

- القاهرة والوجه البحري (عظمى 29 - صغرى 21)

- السواحل الشمالية (عظمى 27 - صغرى 20)

- جنوب سيناء (عظمى 32 - صغرى 22)

- شمال الصعيد (عظمى 31 - صغرى 18)

- جنوب الصعيد (عظمى 35 - صغرى 22)

درجات الحرارة الثلاثاء

- القاهرة والوجه البحري (عظمى 28 - صغرى 20)

- السواحل الشمالية (عظمى 26 - صغرى 19)

- جنوب سيناء (عظمى 32 - صغرى 22)

- شمال الصعيد (عظمى 30 - صغرى 18)

- جنوب الصعيد (عظمى 34 - صغرى 22)

درجات الحرارة الأربعاء

- القاهرة والوجه البحري (عظمى 28 - صغرى 20)

- السواحل الشمالية (عظمى 27 - صغرى 18)

- جنوب سيناء (عظمى 30 - صغرى 22)

- شمال الصعيد (عظمى 29 - صغرى 18)

- جنوب الصعيد (عظمى 33 - صغرى 21)

درجات الحرارة الخميس

- القاهرة والوجه البحري (عظمى 28 - صغرى 20)

- السواحل الشمالية (عظمى 27 - صغرى 21)

- جنوب سيناء (عظمى 30 - صغرى 21)

- شمال الصعيد (عظمى 29 - صغرى 17)

- جنوب الصعيد (عظمى 32 - صغرى 21)

درجات الحرارة الجمعة

- القاهرة والوجه البحري (عظمى 29 - صغرى 19)

- السواحل الشمالية (عظمى 27 - صغرى 19)

- جنوب سيناء (عظمى 30 - صغرى 22)

- شمال الصعيد (عظمى 29 - صغرى 18)

- جنوب الصعيد (عظمى 32 - صغرى 21)

درجات الحرارة السبت

- القاهرة والوجه البحري (عظمى 29 - صغرى 19)

- السواحل الشمالية (عظمى 27 - صغرى 19)

- جنوب سيناء (عظمى 30 - صغرى 22)

- شمال الصعيد (عظمى 30 - صغرى 18)