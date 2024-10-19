نيابة عن السيسي.. وزير الأوقاف يصل إلى إندونيسيا لحضور تنصيب الرئيس الجديد

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

استقبل السفير ياسر الشيمي سفير جمهورية مصر العربية بدولة إندونيسيا، الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف على هامش مشاركته نائبا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفال اندونيسيا الرسمي بتنصيب الرئيس برابووو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا الجديد، بحضور سينتا نورية عبد الرحمن واحد حرم الرئيس عبد الرحمن واحد والأستاذ الدكتور محمد قريش شهاب وزير الشئون الدينية الأسبق، والحبيب محمد لطفي بن يحي، مستشار رئيس الجمهورية الإندونيسية ورئيس مؤسسة الطرق الصوفية التابعة لجمعية نهضة العلماء بإندونيسيا وعدد من الشخصيات والرموز الاندونيسية.

وأقام السفير ياسر الشيمي مأدبة غداء في منزله على شرف حضور وزير الأوقاف. وهنأ الدكتور أسامة الأزهري، جموع الشعب الإندونيسي بتنصيب الرئيس برابووو سوبيانتو رئيسا لجمهورية إندونيسيا، مضيفًا:" يشرفني تمثيل قيادة بلدي وأن أكون موفدا من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي نيابة عنه في حفل تنصيب الرئيس برابووو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا الجديد، الذي يقام غدا الأحد ٢٠ أكتوبر في البرلمان الاندونيسي، سائلا الله تبارك وتعالى لفخامة الرئيس الجديد كل السداد والتوفيق والازدهار، معربًا عن سعادته بمشاركة الشعب الإندونيسي مظاهر الاحتفال بهذا اليوم التاريخي الكبير.

وأعربت سينتا نوريا عبد الرحمن وحيد حرم الرئيس الإندونيسي الأسبق عن سعادتها وشكرها وتقديرها لاستقبال وزير الأوقاف لها في المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة، واختيارها ضيف الشرف للمؤتمر، وعلى حسن الضيافة والاستقبال، مؤكدة أن توصيات المؤتمر جرى تطبيقها بعد عودتها مباشرة.

وفي السياق نفسه أكد وزير الأوقاف أن مصر رئيسًا وحكومة وشعبًا تعتز بالعلاقات المتميزة بإندونيسيا رئيسا وحكومة وشعبا، وأن المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة بعنوان : "دور المرأة في بناء الوعي" الذي عُقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تشرف بحضور سينتا نوريا عبد الرحمن وحيد حرم الرئيس الإندونيسي الأسبق.

حضر حفل الاستقبال ومأدبة الغذاء سينتا نورية عبد الرحمن، حرم الرئيس عبد الرحمن واحد، و ذنوبة عارفة حفصة بنت الرئيس عبد الرحمن واحد ورئيس "مؤسسة واحد"، الدكتور محمد قريش شهاب وزير الشئون الدينية الأسبق، والشيخ الحبيب محمد لطفي بن يحي، مستشار رئيس الجمهورية الإندونيسية ورئيس مؤسسة الطرق الصوفية التابعة لجمعية نهضة العلماء بإندونيسيا، والدكتور محمد زين المجدي، رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع إندونيسيا، والدكتور مخلص محمد حنفي، الأمين العام المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع إندونيسيا، والدكتور علي حسن البحر الجفري رئيس لجنة الزكاة جمعية نهضة العلماء، والسيد أنيزار مشهادي مدير معهد تزكى بجاوا الوسطى، والدكتور رحمت أمينج لاسيم المستشار الإعلامي والثقافي لسفارة إندونيسيا، ومخلصان جلال الدين بسفارة إندونيسيا بالقاهرة.