حملة إنقاذ نهر النيل.. وزير الري: إزالة 464 ألف حالة تعدٍّ على مجرى النهر

كتب- أحمد السعداوي:

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة أعمال قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه، وإزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه.



وأوضح سويلم أن أجهزة الوزارة تواصل مجهوداتها لإزالة كل أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره، حيث تم إزالة نحو ٨٧ ألف حالة تعدٍّ على مجرى نهر النيل منذ عام ٢٠١٥، وحتى تاريخه، في إطار "حملة إنقاذ نهر النيل"، من خلال حملات مكثفة لإزالة التعديات بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية وأجهزة المحافظات، وتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة رقم ٢٣ لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل والتي تم خلالها إزالة (٣٧٧) حالة تعد حتى تاريخه على مساحة تزيد على ٢٠ ألف متر مربع.



ويجري حاليًّا -في اطار خطة الدولة لإزالة التعديات على أراضي طرح النهر بالتعاون بين (وزارة الري- جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة- وزارة الداخلية- لجنة تصويب التواجدات)- إزالة العديد من حالات الردم المخالفة بمجري نهر النيل بمنطقة منيل شيحة بنيل القاهرة.



ووجه سويلم بقيام القطاع باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاحتواء التعديات في المهد من خلال وضع خطة استباقية شاملة تتعامل مع التعديات في مراحلها المبكرة قبل تفاقمها، مع دراسة كل الحالات بشكل دقيق من كل الجوانب الفنية والقانونية لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها.



وتواصل أجهزة قطاع تطوير وحماية نهر النيل وبالتنسيق مع الهيئة العامة المصرية للمساحة أعمال الرفع المساحي لكل أراضي طرح النهر من خلال خطة موضوعة تمتد على طول مجرى نهر النيل بالمحافظات النيلية الست عشرة والتي انتهت بالفعل في محافظة الدقهلية وتجري الآن بمحافظات "أسوان والأقصر والمنيا وبني سويف".



ويجري حاليًّا، في إطار السعى لرقمنة أعمال قطاع تطوير وحماية نهر النيل، دراسة إنتاج خرائط هيدروطوبوغرافية حديثة لنهر النيل بالتعاون مع هيئة المساحة المصرية ومعهد بحوث النيل في ما يُعرف بمشروع إنتاج خرائط رقمية طبوغرافية حديثة لنهر النيل، وبما يُسهم في إحكام المتابعة لنهر النيل ومنافعه.



ووجه سويلم بالتنسيق بين قطاع التخطيط وقطاع حماية نهر النيل وفرعيه لتعظيم الاستفادة من المنظومة الرقمية للمتغيرات المكانية لتحديد المخالفات على المجاري المائية فور حدوثها وبصفة خاصة نهر النيل (بالمنطقة المحظورة والمنطقة المقيدة).





















