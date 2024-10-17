"القومي المرأة" يهنئ بطلات مصر الفائزات بميداليات في بطولة العالم للناشئين للكاراتيه

كتبت- نور العمروسي:

تقدم المجلس القومي للمرأة، بخالص التهاني إلي بطلات مصر في رياضة الكاراتيه المشاركات (بشكل فردي والمشاركات بشكل جماعي داخل منتخب) في بطولة العالم للناشئين والشباب المقامة فى إيطاليا.

وأعرب المجلس عن بالغ سعادته وفخره بالبطلات التي شرفن مصر في جميع المحافل الدولية وحققن إنجاز رياضي جديد يضاف إلى إنجازات المرأة المصرية في البطولات الرياضية العالمية الهامة مؤكدًا أنهن نموذج ملهم للفتيات نفخر به جميعاً.

كما تقدم المجلس القومي للمرأة بخالص التهاني إلى جميع أبطال مصر الفائزين بميداليات ببطولة العالم للناشئين والشباب في رياضة الكاراتيه وأن يظل علم مصر ونشيدها الوطني خفاقا فى البطولات الدولية.

يُذكر أنه على المستوى الفردي حصلت مريم طنطاوي على الميدالية الذهبية في كومتيه فردي شابات كما أنها مصنفة الأولى عالميا، وحصلت رؤى طاهر على الميدالية الفضية في كومتيه فردي ناشئات كما أنها مصنفة ثالثة على العالم ضمن البعثة الرسمية للمنتخب القومي المصرى للكاراتيه وحصلت ملك ناجي على الميدالية البرونزية في كومتيه فردي شابات ونورهان مصلح على الميدالية الفضية في كومتيه فردى ناشئات كما حصلت ملك عفيفى علي الميدالية البرونزية في كومتيه فردى ناشئات وعلي المستوي الجماعي فقد حصلت لاعبات منتخب الكاراتيه للكاتا الشابات تحت 21 سنة مريم العزبي، مريم أسامة، حبيبة موسى، وجنى رأفت علي الميدالية البرونزية بعد الفوز على منتخب ‏لوكسمبرج في لقاء تحديد المركز الثالث والميدالية.