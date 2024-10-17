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وزير التموين يستقبل وفد وكالة ضمان الاستثمارات متعددة الأطراف التابعة للبنك الدولي

04:04 م الخميس 17 أكتوبر 2024
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    وزير التموين يستقبل وفد وكالة ضمان الاستثمارات
  • عرض 4 صورة
    وزير التموين يستقبل وفد وكالة ضمان الاستثمارات
  • عرض 4 صورة
    وزير التموين يستقبل وفد وكالة ضمان الاستثمارات
  • عرض 4 صورة
    وزير التموين يستقبل وفد وكالة ضمان الاستثمارات
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كتب- محمد سامي:

استقبل الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وفد وكالة ضمان الاستثمارات متعددة الأطراف "MIGA" التابعة للبنك الدولي برئاسة ليالي عابدين، رئيس الوكالة بالشرق الأوسط ومصر، ترافقها كلارين ستينفرت، رئيس قسم تمويل التجارة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

جاء ذلك بحضور اللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وحسام الجراحي، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، وأحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، وأحمد عصام، معاون الوزير للاتصال السياسي والشئون البرلمانية.

وحضر الاجتماع من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أحمد سلامة، مسئول أول إدارة البنك الدولي، ومحمد ماجد، باحث اقتصادي أول إدارة البنك الدولي.

ويأتي الاجتماع في أطار بحث الاحتياجات وخطط الإصلاح الهيكلية الجارية خلال هذه المرحلة في ما يتعلق بنطاق عمّل الوزارة، إضافة لمناقشة فرص تقديم حلول تمويل التجارة الخاصة بالوكالة، حيث أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أهمية التعاون والتنسيق المشترك مع المؤسسات الدولية العاملة في ملفات تمويل استيراد السلع الأساسية.

وخلال الاجتماع ناقش وزير التموين مع وفد الوكالة التسهيلات التي يمكن للوكالة تقديمها للهيئة العامة للسلع التموينية وسبل التنسيق مع الهيئة ومناقشة طرق دعم الهيئة لاستيراد الحبوب من خلال الضمانات، بالإضافة الى متابعة مستجدات المباحثات الجارية مع بنك سو ميتومو ميتسوي.

ومن جانبها وجهت ليالي عابدين، رئيس الوكالة بالشرق الأوسط ومصر، التحية لوزير التموين، وأوضحت أن الوكالة تهدف إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في أسواق البلدان النامية عن طريق المساعدة في التخفيف من مخاطر القيود على تغيير العملة والتحويلات إلى الخارج والاخلال بالعقود من جانب الحكومات، وحماية الاستثمارات من المخاطر غير التجارية.

كما تساعد الوكالة، المستثمرين على الوصول لمصادر تمويل ذات اشتراطات مالية معززة، وتقدم مظلة وقائية للمستثمرين والمساعدة في حل النزاعات بين المستثمرين والحكومات.

الدكتور شريف فاروق وزير التموين وفد وكالة ضمان الاستثمارات وفد MIGA خطط الإصلاح الهيكلية الجارية
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