وزير الصحة ونظيرته القطرية يبحثان سبل التعاون وتبادل الخبرات بمجالات التكنولوجيا الطبية

القاهرة- أ ش أ:

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، التزام مصر بتعزيز التعاون الصحي مع الدول الشقيقة في المنطقة؛ بما يحقق الأمن الصحي للجميع.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الصحة، اليوم الأربعاء، الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة القطرية، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ71 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، بحضور عمرو الشربيني سفير جمهورية مصر العربية لدى قطر.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور حسام عبد الغفار، إن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون بين مصر وقطر بالمجال الصحي، مع التركيز على تبادل الخبرات بمجالات الرعاية الصحية والتكنولوجيا الطبية.

وبحث الوزيران - خلال اللقاء - التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الصحية الإقليمية والدولية، بما في ذلك تقديم الدعم الإنساني والرعاية الصحية لتخفيف معاناة الأشقاء في فلسطين، والسودان ولبنان، وذلك في ظل تدهور الأنظمة الصحية بسبب الصراعات.

وناقشا عددًا من الموضوعات المدرجة على أجندة اجتماعات اللجنة منها أجندة التحصين العالمية 2030، بالإضافة إلى التحديات المرتبطة بتغير المناخ وأثره على القطاع الصحي، والاستثمار في تحسين البنية التحتية الصحية.

وفي السياق، دعا وزير الصحة والسكان، وزيرة الصحة القطرية، لحضور المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية في نسخته الثانية الذي سيعقد بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

