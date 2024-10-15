أبو الغيط: الأسعار في بريطانيا وأمريكا مخيفة.. الساندوتش بـ 16 دولارا

كتب- حسن مرسي:

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه في ظل الإمكانيات المحدودة لا يمكن أن تبنى الأوطان، لافتا إلى أن الأسعار فى بريطانيا وأمريكا مخيفة بسبب التضخم.

وأضاف " أبو الغيط"، خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، "بشتري السندوتش فى أمريكا بـ 16 دولارا ما يعادل 800 جنيه مقارنة بثمنه فى مصر بـ 15 جنيها فى مصر الجديدة".

وأكمل: "العامل الزراعي يحصل على 150 جنيه فى 5 ساعات فى اليوم الواحد ، كما أن الشعب المصري يزداد عدد سكانه بطريقة غير مسبوقة ووصلنا لـ 110 مليون مواطن".

واختتم أبو الغيط حديثه قائلًا: "هل يجب أن نفرض على المجتمع تحديد النسل مثل الصين؟ أمر غير معقول !".