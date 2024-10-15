"أخلاقيات التعامل مع التكنولوجيا".. تفاصيل مبادرة "أنا الراقي" بالمعاهد الأزهرية 2025

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قرر الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، أن يكون عنوان الموسم الجديد من مبادرة "أنا الراقي بأخلاقي" بالمعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية هو "أخلاقيات التعامل مع التكنولوجيا".

يأتي ذلك بناء على ما أقرته اللجنة العليا للمبادرة، ضمن مراعاتها للمستجدات المحيطة بالمجتمع وإيمانا منها بخطورة التعامل السيئ مع التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، وضرورة التحذير من مخاطرها.

وجاءت الخطة الشهرية للمبادرة لجميع المراحل التعليمية بالمعاهد الأزهرية على النحو التالي:

- شهر أكتوبر - الحديث عن "الخصوصية والأمان".

- شهر نوفمبر - الحديث عن "المسؤولية".

- ديسمبر ويناير - الحديث عن "الرقابة الذاتية".

وجاءت تفاصيل المبادرة على النحو التالي: