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BBC

"الكهرباء": 965 مليون جنيه لتوفير التغذية الكهربائية لمشروعات الدلتا الجديدة

03:28 م الإثنين 08 يناير 2024

الشركة المصرية لنقل الكهرباء

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القاهرة- أ ش أ:

وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقدًا مع شركة مدكور للمشرعات، لتنفيذ الخط الهوائي مزدوج الدائرة التابع لمنطقة كهرباء الإسكندرية وغرب الدلتا وذلك لربط محطتي ND7/ND8 بطول يصل إلى حوالي 85 كم جهد 220 ك.ف، في إطار المجهودات المبذولة لاستكمال منظومة تدبير التغذية الكهربائية المطلوبة لمشروعات الدلتا الجديدة.

وأوضحت وزارة الكهرباء - في بيان لها اليوم الاثنين - أن تكلفة المشروع تبلغ حوالي 965 مليون جنيه ، ويتم التمويل من المشروعات الاستراتيجية ضمن جهود الدولة وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة المصرية لنقل الكهرباء على جميع أنحاء الجمهورية.

هذا المحتوى من

Asha
الشركة المصرية لنقل الكهرباء التغذية الكهربائية مشروعات الدلتا الجديدة منطقة كهرباء الإسكندرية

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