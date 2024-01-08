طلب إحاطة في البرلمان يطالب الحكومة بالشفافية في ملف رفع الأسعار

كتب- نشأت علي:

انتقد النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب سياسات الحكومة وحالة الضبابية وعدم الشفافية في التعامل مع المواطن عند قرارات زيادة أسعار الخدمات، مؤكداً أن الشعب بجميع انتماءاته السياسية والشعبية والحزبية لم يتردد لحظة في دعم ومساندة جميع قرارات الإصلاح الاقتصادي التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2016 لأن الرئيس صارحهم بهذه القرارات.

وتساءل قاسم، في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قائلاً: لماذا لا تصارح الحكومة المواطن وتعلنه بأنه سيتم رفع الأسعار لأي سلعة أو خدمة قبل اتخاذ القرار بفترة مناسبة حتى يساعد المواطن بدلاً من سرية رفع الأسعار؟ ولماذا لا تعلن الحكومة عن المبررات والأسباب الحقيقية التى وراء رفع الأسعار؟

وقال النائب محمود قاسم: للأسف الشديد بعد أن استيقظ المواطن من نومه وجد نفسه ببساطة أمام زيادات في أسعار خدمات مترو الأنفاق والاتصالات وقبلهما البنزين.