امتحانات الثانوية العامة 2024.. التعليم تعلن رسوم التقدم للامتحانات

كتب- محمد سامي:

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024.

وقالت الوزارة، في بيان الخميس، إن الطالب المتقدم للامتحان يسدد رسمًا قدره 200 جنيه مقابل خامات ومستلزمات الامتحانات، بالإضافة إلى 10 جنيهات للطلاب المقيدين المتقدمين للامتحان للمرة الأولى أو المرة الثانية.

كما يسدد الطالب المتقدم للامتحان رسما قدره 200 جنيه مقابل خامات ومستلزمات الامتحانات، بالإضافة إلى 210 جنيهات رسمًا إضافيًا بالنسبة للطلاب المقيدين المتقدمين للامتحان للمرة الثالثة أو الرابعة (تنفيذًا للقرار الوزاري رقم 163 لسنة 2023 بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من الطلاب والتعليمات الصادرة من صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية).

وتعقد امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 للدور الأول، السبت 22 يونيو 2024، أما امتحانات الدور الثاني فتعقد من السبت 24 أغسطس 2024.

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