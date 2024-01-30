الطقس.. "كهرباء الإسكندرية"تعلن استعدادها لمواجهة سوء الأحوال الجوية

كتب- محمد صلاح:



قال المهندس إيهاب الفقي رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، إن الشبكة الكهربائية بجميع أنحاء المحافظة تشهد استقرارا تاما، مؤكدا أنه لا توجد انقطاعات كثيفة رغم سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار بالمحافظة.

وأضاف "الفقي" في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه تم رفع حالة الطوارئ القصوى بجميع الإدارات التابعة للشركة لحين استقرار الأوضاع الجوية، وتوفير فرق فنية للتدخل السريع في حالة حدوث أي انقطاعات ناتجة عن الأمطار.

وأشار الفقي، إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية منذ إعلان التوقعات بسوء الأحوال الجوية وعمل كافة الاستعدادات لمواجهة سوء الأحوال الجوية، لافتا إلى أنه تم مراجعة كافة المهمات الكهربائية للحفاظ على سلامة المواطنين وهو ما أدى إلى عدم تعرض الشبكة لأي خروج اضطراري حتى الآن.

وتابع الفقي، أن تطوير شبكات التوزيع والتوسعات التى شهدتها المناطق والأحياء التابعة لشركة الإسكندرية خلال الفترة الماضية جعلت المشترك لا يعتمد على مصدر واحد للتغذية الكهربائية، وأن التوسعات التى تم إدخالها على الشبكة جعلتها قادرة على مواجهة أي تحديات تواجهها.



وأكد الفقي، أنه هناك غرفة عمليات مركزية لتلقي شكاوى المواطنين على مستوى الشركة، والتعاون والتنسيق الفوري مع غرفة عمليات المحافظة والنجدة والمنطقة الشمالية العسكرية وشركات مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية في كافة الأمور المختصة بالتغذية الكهربائية.

كما أن الشركة تقوم بتذليل العقبات وحل جميع مشكلات المستثمرين.