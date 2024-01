بينها المخلل والفلفل.. قائمة غذائية تضمن لك مناعة قوية وتحميك من الميكروبات

كتب- عمر كامل:

نشر الدكتور حسن حسونة، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، قائمة غذائية تضم مجموعة من الأغذية والمشروبات، موضحا أنها تساعد الإنسان على التعافي ومكافخة ما يتعرض له بشكل يومي وباستمرار للميكروبات الضارة بجميع أنواعها مثل البكتيريا والفيروسات والطفيليات.

وقال حسونة، إن تناول وجبات غذائية صحية متنوعة ومتوازنة تحتوي على الفيتامينات والأملاح المعدنية والعناصر الغذائية يدعم جهاز المناعة والوقاية من الأمراض ويساعد على التعافي بشكل أسرع عند حدوث المرض.

وأضاف: الأغذية التى تدعم جهاز المناعة الخضروات والفواكة مثل البرتقال واليوسفي والجريب فروت والليمون والجوافة التي قد تصل نسبة فيتامين C فيها إلى 220 مليجرام / 100 جرام ويعمل فيتامين C على زيادة إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تحارب العدوى كما يعمل الفيتامين ضد البرد، وبالنسبة للخضروات الورقية فهي مفيدة لجهاز المناعة ومن أمثلتها الكرنب والسبانخ الذي يحتوي على فيتامين C ومضادات الأكسدة والبيتا كاروتين.

وأكد أن الفلفل الأحمر يحتوى على نسبة عالية من فيتامين C التى قد تصل نسبته فيها إلى 100 مليجرام / 100 جرام وهو غنى أيضا بالبيتا كاروتين التى تساعد في المحافظة على صحة الجلد والعين، وأن المأكولات البحرية مثل الجمبري والمحاريات والكابوريا والسمك وهى مصادر غنية في عنصر الزنك الذى يكون مطلوب لعمل جهاز المناعة، بينما تحتوى الأسماك الدهنية مثل السالمون والتونة والماكريل على الأحماض الدهنية أوميجا 3 المهمة لوظيفة جهاز المناعة والتى تعمل على تقليل الالتهابات.

وذكر أن الزبادي والأغذية المتخمرة مثل المخلل والكفيار والكرنب المخلل حيث تحتوى هذه الأغذية على البروبيوتيك التى يمكن أن تساعد في تحفيز جهاز المناعة لمحاربة الأمراض، مضيفا أن الشاي الأخضر يحتوي على العديد من مركبات الفلافونيد وهى نوع من المواد المضادة للأكسدة كما يحتوى على الكالوتشين وهو مضاد أكسدة آخر قوي يعزز وظيفة جهاز المناعة ويجرى تبخير الشاي الأخضر وليس تخميره للحفاظ على هدا المركب، كما أن الثوم يحتوي على مركبات الاليسين الكبريتية التى تساعد جهاز المناعة في محاربة الجراثيم والأمراض وتساعد في تنظيم جهاز المناعة ويخفض ضغط الدم ويبطئ من تصلب الشرايين.