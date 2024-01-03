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BBC

الحكومة: تخصيص قطع أراض لشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد

04:15 م الأربعاء 03 يناير 2024

الدكتور مصطفى مدبولي

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القاهرة- أ ش أ:

قال بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، إن المجلس أحيط خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم 184 بتاريخ 26 نوفمبر 2023، على طلبات لتخصيص بعض قطع الأراضي لعدد من الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، بمساحات متنوعة، في مدن منها: "برج العرب الجديدة، والقاهرة الجديدة، وحدائق أكتوبر، ودمياط الجديدة، وبدر، وسفنكس الجديدة، وأكتوبر الجديدة، والعاشر من رمضان، وسوهاج الجديدة، و6 أكتوبر، والشيخ زايد، والعبور، وسوهاج الجديدة، والسادات، والشيخ زايد، وأسوان الجديدة، والشروق".

ويأتي ذلك لتنفيذ أنشطة تجارية، وإدارية، وسكنية، واستثمارية، وعمرانية متكاملة، وصناعية، وهندسية، بالإضافة إلى إقامة ورش، ومخازن، ومحطة خدمة لتموين السيارات، ونادٍ اجتماعي، ونادٍ اجتماعي رياضي، ومركز خدمة وصيانة للسيارات، وفندق.

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Asha
الدكتور مصطفى مدبولي تخصيص قطع أراض البيع بالدولار الأمريكي

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