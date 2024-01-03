رئيس النواب يهنئ الأقباط باحتفالات الميلاد المجيد

نشأت على

قدم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، تهنئة للاخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء.

وجاء في نص التهنئة: الزميلات والزملاء، شعب مصر العظيم، تحل علينا فى الأيام القليلة القادمة ذكرى ميلاد السيد المسيح عليه السلام، ونظراً لعدم انعقاد مجلسكم الموقر خلالها وحتى لا نتأخر عن مشاركة أخواننا أقباط مصر فى الاحتفال بعيد الميلاد المجيد أعاده الله علينا جميعاً بكل الخير والسرور.

أضاف رئيس النواب: يطيب لى أن أتقدم بخالص التهانى القلبية للأخوة الأعـزاء شركــاء هذا الوطن أقباط مصر، بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام، متمنيا لهم جميعاً عاماً موفقاً وعيداً سعيداً مباركاً ننعم فيه بالسلام والخير والرخاء، ولمصرنا الحبيبة بدوام الاستقرار والازدهار.