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BBC

بداية من اليوم.. تغيير مواعيد انقطاع الكهرباء لهذا التوقيت

06:02 ص الأربعاء 03 يناير 2024

الحكومة ترد على أنباء تخفيف أحمال الكهرباء ببعض ال

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القاهرة - مصراوي:

تبدأ الحكومة اليوم الأربعاء، تغيير مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء خلال الفترة الحالية، وعدم انقطاع الكهرباء ليلاً، وذلك بالنظر لبدء أعمال امتحانات منتصف العام الدراسي.

يأتي ذلك بناءً على توجيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الذي عقده أمس؛ لمتابعة خطة تخفيف الأحمال الكهربائية على مستوى الجمهورية

ووفق بيان الحكومة، اتخذت وزارة الكهرباء عددا من الإجراءات خلال الأيام الماضية، ومن المقرر أن تبدأ بالفعل في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وذلك بداية من اليوم الأربعاء، حيث سيتم ضغط الفترة الخاصة بتخفيف الأحمال لتكون من 11 صباحاً وحتى الخامسة مساءً، على أن تعلن الوزارة جداول تخفيف الأحمال لكل منطقة (ساعتين لكل منطقة)، بحيث تنتهي فترة التخفيف في الخامسة مساءً.

مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء امتحانات منتصف العام الدراسي وزارة الكهرباء الدكتور مصطفى مدبولي

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