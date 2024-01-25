"ساويرس" عن ذكرى الثورة وعيد الشرطة: 25 يناير يستحق الاحتفال برغم الخسائر

كتب- محمد أبو بكر:

أكد رجل الأعمال نجيب ساويرس، أهمية دور رجال الشرطة في مواجهة المُحتل الإنجليزي بموقعة الإسماعيلية 1952، بالإضافة إلى ثورة 25 يناير 2011.

جاء ذلك، ردًا على أحد المُنتقدين عبر منصة "إكس"، والذي قال: "لا أرى ما يدعو إلى الاحتفال بذلك اليوم؛ نتيجة قتل عدد كبير من رجال الشرطة بهذا اليوم، وأن ثورة يناير تسببت في رحيل مبارك وسوء الأوضاع من بعده".

وأضاف "ساويرس"، أن رجال الشرطة بإمكانيات ضعيفة رفضوا الانصياع للمحتل الإنجليزي، وحافظوا على شرف مصر رغم تفوق المحتل في العتاد.

وأوضح رجل الأعمال، أن ثورة 25 يناير رغم فشلها بسبب الإخوان وقوى الظلام الظالمة، فإنها جاءت من أجل الحرية والعدالة.

وأكد نجيب ساويرس، أن يوم 25 يناير يستحق الاحتفال برغم الخسائر، قائلًا: "الشرف والحرية يستحق التضحية".

اقرأ أيضًا:

مصدر بـ "الكهرباء": زيادة أسعار ممارسات سرقة التيار بين 50% و100%

معرض الكتاب 2024.. تعرف على الفعاليات الثقافية اليوم الخميس

"الأرصاد" تُحذر من طقس الـ6 أيام القادمة: أمطار ورياح