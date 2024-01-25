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نشرة منتصف الليل| السيسي يرفض اتصالا من نتنياهو وافتتاح الدورة 55 لمعرض الكتاب

12:27 ص الخميس 25 يناير 2024
نشرة منتصف الليل| السيسي يرفض اتصالا من نتنياهو وافتتاح الدورة 55 لمعرض الكتاب

نشرة منتصف الليل

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كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية، أبرزها تأكيد الرئيس السيسي أنه بمجرد حل أزمة الدولار لن يوجد أي أزمة أخرى، وإعلان وزير الآثار استهداف جذب أسواق سياحية جديدة و8 تجارب مختلفة بمنتج القاهرة الثقافي.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية، على النحو التالي:

السيسي نتنياهو معرض الكتاب الطقس

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