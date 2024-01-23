1000 دولار.. برلماني يكشف تفاصيل إصدار بطاقة إقامة للأجانب في مصر

كتبت -داليا الظنينى :

كشف اللواء يحي الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مصر منضمة لاتفاقية اللاجئين منذ خمسينيات القرن الماضي، وتفتح أبوابها على مصراعيها مراعاة للإنسانية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء: أن "مجلس الوزراء أصدر قرارًا لتدقيق أرقام الموجودين في مصر بطريقة غير مشروعة حتى يتقدموا لإصدار بطاقة إقامة وليدفعوا الرسوم ويتم تحويل الرسوم إلى أحد المصارف المعتمدة وقدرها 1000 دولار".

وأوضح "الكدواني"، أنه من حق مصر معرفة عدد الأجانب المقيمين على أراضيها وتكون على بينة من نشاطهم وما يقومون به، لافتا إلى أن المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أكدت أن هناك 9 ملايين لاجئ يقيمون في مصر يتمتعون بنفس مزايا المواطن المصري ولا يتم التفرقة بينهم.

وأكد أن مصر تحرص على هذا الدور ومستمرة فيه ولا تُعد معسكرات إيواء خاصة باللاجئين.

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