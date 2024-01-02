وزير النقل: إصدار موافقة واحدة على برنامج الزيارة لليخوت خلال 30 يوما

كتبت -داليا الظنينى:

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الوزارة تعمل بقوة من أجل الانتهاء من خط السكة الحديد العريش - طابا، في الفترة المقبلة.

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء: سيتم افتتاح خط الفردان - بئر العبد بسيناء قريبا، قائلا: "والله العظيم أن لا أنافق، الكوبري الجديد ده، فكرة الرئيس السيسي، وهو اللي طلب تعديله".

وأوضح وزير النقل، أن مصر تستهدف من خط التجارة العربي الربط بين مصر والأردن والعراق، وأن تكون الناقل لكل تجارة الدول العربية، مبينا أن هناك 2900 كيلو متر طول شواطئ مصر على البحرين الأبيض والأحمر، والدولة المصرية.

ولفت الوزير، إلى أن مصر تسعى أيضا لجذب سياحة اليخوت الفترات المقبلة، مع تنفيذ إجراءات نوعية لتعظيم الاستفادة منها، لافتا إلى أن إنهاء إجراءات اليخوت كان يتطلب فترة 35 يوما في السابق وتم التعديل لتعظيم الاستفادة.

وأكد الوزير، أن الرئيس السيسي، وجه بإصدار موافقة واحدة على برنامج الزيارة لليخوت خلال 30 يوما، موضحا أن مصر تستهدف سياحة اليخوت والاهتمام بها.

وكشف الوزير ، عن الحصول على تأشيرة إلكترونية لدخول الركاب على متن اليخوت، قائلا:" عندنا 2 مارينا دولية و7 مارينا محلية".