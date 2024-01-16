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BBC

وزير التموين: تطبيق الدعم النقدي يحتاج إلى اقتصاد مستقر وثبات التضخم

04:28 م الثلاثاء 16 يناير 2024

الدكتور علي المصيلحي

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كتب- نشأت علي:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه يؤيد تطبيق الدعم النقدي باعتباره الأكثر كفاءة من الدعم العيني، ولكن تطبيقه في ظل التحديات الحالية لن يحقق الهدف المرجو منه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة للوزير حول مشكلة الخبز وبطاقات التموين ، وارتفاع الأسعار.

وأشار إلى أنه في عام 2008 تم اقتراح تطبيق الدعم النقدي، وتم الموافقة عليه، باعتباره الأكثر كفاءة، ولكن حاليا الأوضاع الاقتصادية وارتفاع نسبة التضخم في ديسمبر 2023 إلى 36%، يتطلب عدم تطبيقه حاليًا، متابعًا: التحول للدعم النقدي يحتاج إلى اقتصاد مستقر وثبات معدلات التضخم.

علي المصيلحي وزير التموين مجلس النواب بطاقات التموين

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