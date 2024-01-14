"العمل": مشروع مهني 2030 لمناقشة قضايا التدريب بين المسؤولين والعمال

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت وزارة العمل، عن إطلاق مشروع "مهني 2030"، غدا الاثنين، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وقالت الوزارة، وفق بيانها الأحد، إن المؤتمر الأول سيعقد للتدريب المهني الساعة العاشرة صباحًا بفندق الماسة كابيتال بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة وحضور عددِ من الوزراء، ونواب في مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي منظمات عربية ودولية، وأصحاب أعمال وعمال.

وقال حسن شحاتة، وزير العمل، إن المشروع يُجسد التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص؛ لتطوير منظومة التدريب المهني، وتأهيل الشباب، وتنمية مهاراتهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل بالداخل والخارج؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضافت العمل، أن المؤتمر الأول للتدريب المهني ينعقد تحت عنوان مهني 2030؛ لمناقشة قضايا وسياسات التدريب المهني في مصر، والذي سيكون فرصة للنقاش بين المسئولين الحكوميين المعنيين بالتدريب المهني والتعليم الفني والتقني، ومشاركة رؤى ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، وبناء شراكات فاعلة بين الهيئات التدريبية المعنية في تطوير قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني بما ينعكس إيجابًا على مستقبل العمل في مصر.

وأوضحت أن المؤتمر يشهد استعراض جهود الوزارة في تطوير منظومة التدريب المهني، والتعريف بآلياتها، وأدواتها، وأهداف المشروع المزمع تنفيذه بالشراكة بين الوزارة و مؤسسة طفرة للتنمية ومراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص والمرخصة من وزارة العمل المُنضمة للمشروع.

ويأتي المشروع في إطار دور وزارة العمل في رسم السياسة القومية للتدريب المهني والتخطيط للموارد البشرية، وتنمية مهاراتها بما يتماشى مع المهارات والجدارات العالمية؛ لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ، وإعداد كوادر بشرية تتوافق مهاراتها مع وظائف ومهارات المستقبل.

اقرأ أيضًا:

حالة وحيدة تتيح لصاحب العمل حرمان النساء من أجر إجازة الوضع وفصلها

وفقًا للقانون.. تعرف على حالات استحقاق مكافأة نهاية الخدمة وضوابط الحصول عليها

متى يُحسب فصل العامل تعسفيًا ويعاد لعمله وتسوية مستحقاته؟.. "القانون" يُجيب