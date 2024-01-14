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BBC

برلماني: التكليف الرئاسي بحزمة جديدة للحمايه الاجتماعية له دلالات إيجابية

03:30 ص الأحد 14 يناير 2024

النائب طارق عبد العزيز

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كتب- نشأت علي:
أكد النائب طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ، أن التكليف إلرئاسي بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن تحسين الأجور والمعاشات، يؤكد حرص الرئيس علي تنبني استراتيجيه اصلاحيه شاملة، وتأكيد علي المضي في سبيل الارتقاء بمعيشة المواطن، وهذه الإجراءات ستكون لها دلاله إيجابية كبيرة علي المواطنين، موضحًا بأن الإصلاح الهيكلي للأجور والمعاشات من أولويات الرئيس والتزام إنساني تجاة أبناء وطنه.

وأضاف، أن تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية، بأن هناك تكليفًا رئاسيًا بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، توضح بأن الدولة المصرية تسير علي الطريق الصحيح، بجانبين تنموي وإصلاحي إنساني، وهو حق أصيل للمواطن في بلده وفي الجمهوريه الجديدة التي يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم بان هناك تكليفًا رئاسيًا بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.

الحماية الاجتماعية طارق عبدالعزيز مجلس الشيوخ

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