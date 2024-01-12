بعد مزاعم الاحتلال.. وزير الأوقاف: لا مجال للمزايدة على دور مصر تجاه القضية الفلسطينية



كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن ‏دور الدولة المصرية وتضحياتها تجاه حقوق الدولة الفلسطينية لا مجال للمزايدة عليه.

يأتي ذلك بعد مزاعم دولة الاحتلال الصهيوني بأن جمهورية مصر العربية هي التي منعت وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، لتحكمها الكامل في معبر رفح، وهو ما تم نفيه كاملا على لسان ضياء رشوان رئيس الهيئة للاستعلامات في تصريحات له الجمعة.

وقال وزير الأوقاف عبر موقع إكس:"‏دور الدولة المصرية وتضحياتها تجاه حقوق الدولة الفلسطينية لا مجال للمزايدة عليه، ولو أنكرت العين ضوء الشمس من رمد وأنكر الفم طعم الماء من سقم وأنكر وضلل العدو الغادر و سايره عملاؤه في إنكار ضوء الشمس والقمر".