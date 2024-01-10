معرض الكتاب 2024.. تعرف على إصدارات دار نهضة مصر

كتب- محمد شاكر

تشارك دار نهضة مصر للنشر في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، والمقرر إقامته خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير 2024، في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وتقدم الدار مجموعة من الإصدارات الحديثة في مواضيع متنوعة، تشمل الأدب، والعلوم الاجتماعية، والتنمية الذاتية، والثقافة الإسلامية، والسير والتراجم بالإضافة إلى أدب الطفل، حيث تقدم الدار خصومات على إصداراتها المتميزة تتراوح ما بين 30% وتصل إلى 80%.

وفيما يلي نستعرض أبرز الإصدارات التي تشارك بها الدار في المعرض: "الأعمال الكاملة لطه حسين"، وهي واحدة من بين إصداراتها الكلاسيكية المهمة، وتأتي في مجلد واحد يضم الأعمال الروائية الكاملة للكاتب الراحل طه حسين، ويحتوي على سبع روايات مشهورة من أعماله.

أيضًا، تقدم الدار رواية "أحلام شارع الحرنفش" للكاتب أحمد يوسف شاهين، وتدور الرواية حول شاب يعيش تجاربه ومغامراته في الحياة بعد أن يسافر إلى باريس ويعود إلى القاهرة، وتتناول قضايا الهوية والبحث عن الذات.

ومن كتب التنمية الذاتية، يأتي في المقدمة كتاب "جيل ألفا" الموجه للآباء والمعلمين وقادة جيل الألفية الذين يبحثون عن إرشادات حول سبل تربية أطفالهم الذين ولدو في الفترة من 2010 إلى 2024.

وبجانب ذلك، يمكن الاطلاع على كتاب "مختصر جمال العالم" للكاتب رامي حمدي، وهو مجموعة من لقاءات الكاتب مع شخصيات مشهورة من مختلف المجالات، يتحدث فيها الكاتب عن العثور على الجمال في العالم.

وتشمل قائمة إصدارات نهضة مصر لمعرض الكتاب أيضًا رواية "ماريو وأبو العباس" للكاتبة ريم بسيوني وهي رواية تاريخية تدور أحداثها بين عصر المتصوف المرسي أبو العباس، وعصر المصمم المعماري الإيطالي ماريو روسي، ورواية "دمعة على الموت الأول" للكاتبة عفاف طبالة، وهي رواية اجتماعية تتناول قصة امرأة تعيش حياتها محرومة من رؤية ابنتها الوحيدة، لكنها في لحظاتها الأخيرة تستدعي ابنتها.

ومن بين الإصدارات الجديدة تقدم نهضة مصر كتاب بعنوان "حق الكد والسعاية" لمحمد بشاري وهو كتاب يتناول موضوع "حق الكد والسعاية" وهي فتوى مثيرة للجدل تنص على إعطاء الزوجة نصيبًا من ثروة الزوج عند وفاته، إلى جانب حصتها الشرعية في الميراث.

ومن السير الذاتية المُلهمة أصدرت نهضة مصر كتاب "سر حياتي.. حكاية العربي" والذي يوثق مشوار رجل الأعمال الراحل "محمود العربي"، أحد رواد الصناعة والاقتصاد في مصر، والذي يستهدف تلقي الشباب العربي تجارب حياة الناجحين.

تضم القائمة أيضًا كتاب "صالون الحاتي وجيلاتي" للكاتبة نهى شوقي، ويتناول العلاقة بين العمارة والموسيقى وتأثيرهما على بناء الإنسان وإحساسه الداخلي.

وهناك أيضًا طبعة جديدة من كتاب "يوميات مقاتل في حرب 1973"، وهو مذكرات المشير محمد عبد الغنى الجمسي، أحد القادة العسكريين الذين شاركوا في حرب أكتوبر.

ومن أدب الطفل قصة "جابو" وقصة "حلق مريم" للمؤلفة رانيا بده، و"نور وسيد الظلام" لمحمد سيد عبدالتواب، و"صورتان" لعفاف طبالة والتي تتناول القضية الفلسطينية والنكبة، وقصتين أخرتين بعنوان "المزرعة الصينية" و"أهل كرم" لسماح أبو بكر عزت، بالإضافة إلى إصدارات ديزني وناشيونال جيوجرافيك المميزة، وعروض مميزة على أعمال الراحل يعقوب الشاروني التي أصدرتها نهضة مصر.

وإضافة لما سبق، توفر الدار مجموعة كبيرة ومتنوعة من الكتب لتلبية احتياجات القراء المختلفة وتعزيز محتوى الثقافة والمعرفة منها الكتب الأكاديمية والعلمية في مجالات مثل الاقتصاد، والسياسة، والتاريخ، والفلسفة، والعلوم، والأدب بأنواعه، ومن بين العناوين الحديثة رواية "جرّاح" للمؤلف وائل السيد علي، و"الاستثمار في الابتكار" لمحمود قنديل و"رميم" لـ مصطفى حسني، و"موسوعة الفروق اللغوية" الجزء الرابع لمحمد محمد داوود.