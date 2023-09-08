وزير النقل يتفقد التشغيل التجريبي للجزء الثاني من المرحلة الثالثة للمترو

كتب- محمد نصار:

أجرى الفريق مهندس، كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق جولة تفقدية بمشروع المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو حيث تابع وزير النقل أعمال التشغيل التجريبي للجزء الثاني من المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق والتي بدأت من شهر مايو الماضي، مستقلا أحد قطارات الخط الثالث للمترو.

ويمتد هذا الجزء بطول 6.6 كم ويشتمل على 6 محطات (1 محطة نفقية (السودان) + 4 محطات علوية (إمبابة - البوهي - القومية - الطريق الدائري) + 1 محطة سطحية (المحطة النهائية عند محور روض الفرج).

واطمأن الوزير على جاهزية هذا الجزء للافتتاح الرئاسي خلال الفترة القادمة وحيث يتم حاليا اختبار جميع الأنظمة به مثل (الإنارة – التكييف – التهوية) للتأكد من صلاحيتها وتحقيق التكامل التام بينها كذلك يتم تسيير القطارات لعمل الاختبارات الديناميكية لها للتأكد من سلامة وأمان جميع مكونات المشروع تمهيدا لبدء تشغيلها للركاب خلال الفترة القادمة.

وتفقد وزير النقل المحطات في الجزء الثاني من المرحلة الثالثة وشاهد أعمال التشطيبات والتركيبات النهائية مثل أعمال التركيبات النهائية للمعدات الكهروميكانيكية والإشارات والإتصالات وماكينات التذاكر.

واطلع الوزير على التقدم في معدلات تنفيذ الجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو (3C) والذي يمتد بطول7.1 كم من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهرة مرورًا بشارع وادى النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور وتشمل 5 محطات منها 3 محطات نفقية (التوفيقية – وادي النيل) ومحطة بولاق ومحطة جامعة القاهرة وهما محطتين علويتين.

جدير بالذكر أن المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو تمتد بطول 17.7 كم وتشتمل على 15 محطة من محطة العتبة حتى ميدان الكيت كات لتتفرع شمالاً إلى منطقة إمبابة وصولا إلى الطريق الدائرى، وفرعة جنوبا إلى المهندسين وبولاق الدكرور مارا بشارعي وادي النيل وجامعة الدول العربية ثم تمتد إلى جامعة القاهرة ويتم تنفيذها على ثلاثة أجزاء وتم في أكتوبر 2022 إفتتاح الجزء الأول منها بطول 4 كم وعدد 4 محطات نفقية والذي حقق بافتتاحه تبادل خدمة نقل الركاب بين الخطين الثالث والأول للمترو.

ويعتبر الخط الثالث للمترو أول شريان عرضي للربط بين شرق وغرب القاهرة الكبرى حيث يمتد بطول 41.2 كم وهو حلقة الوصل بين جميع مكونات شبكة النقل السككي بالجر الكهربائي (شبكة مترو الأنفاق – خطي المونوريل – القطار الكهربائي الخفيف) حيث يتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول في محطة ناصر ومع الخط الثاني في محطتى العتبة وجامعة القاهرة ومع القطار الكهربائي الخفيف في محطة عدلي منصور المركزية.

ويتكامل مع مونوريل شرق النيل في محطة الاستاد ومع مونوريل غرب النيل في محطة وادى النيل، كما يشتمل هذا الخط على ورشة على مساحة 65 فدانا مجهزة لتخزين القطارات بسعة 30 قطارا.