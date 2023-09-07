"صحة النواب" تشيد بقدرة المنظومة الصحية على رصد الأمراض الفيروسية



كتب- سامح سيد:

أعلن الدكتور محمد سليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، اتفاقه التام مع تصريحات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، التى أكد فيها على أن مصر تمتلك نظام ترصد قويًا لرصد الأمراض الفيروسية والمعدية مما يجعلها تتنبأ بأي مشكلات صحية قد تحدث مستقبلاً.

وقال "سليم"، في بيان: إن الدعم الكبير من الرئيس عبدالفتاح السيسى للقطاع الصحي المصري جعل المنظومة بجميع مؤسساتها تحقق نجاحات كبيرة وغير مسبوقة في مواجهة فيروس كورونا، مؤكدًا أن مصر كان لها دورها الكبير والايجابي فى مساندة ودعم العديد من دول العالم فى مواجهة فيروس كورونا.

وطالب البرلماني الحكومة الاستمرار في تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي لدعم ومساندة القطاع الصحي مع تقديم جميع الحوافز التشجيعية لمستثمري القطاع الخاص الوطني في كل المشروعات داخل قطاعي الصحة والدواء، مؤكدًا أن القطاع الخاص الصحي أصبح له دوره الإيجابي والكبير في دعم ومساندة جهود الحكومة في كل الملفات القضايا المتعلقة بتطوير وتحديث المنظومة الصحية والدوائية.