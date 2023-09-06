البداية بهذه المحافظات.. الصحة: التوسع في استخدام وسائل منع الحمل طويلة الأجل

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن المسح السكاني الأخير كشف أن أكبر نسبة مستخدمة في وسائل منع الحمل هي "الحبوب".

وأضاف أن وزارة الصحة والسكان، تسعى لزيادة استخدام وسائل منع الحمل طويلة الأجل، وسيتم تدريب مقدمي الخدمة علي التوسع فيها.

وأضاف أن وسائل منع الحمل أمنة، ولا داعٍ للتخوف منها، وأنه لا بد من محاربة الشائعات التي تخوف السيدات بأن لها اضرار، خاصة طويل الأجل، وأن هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة.

وأشار إلى أنه سيتم التوسع في استخدام وسائل منع الحمل طويلة الأجل بمحافظات الصعيد.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر السكان العالمي للصحة والتنمية، بحضور جميع قيادات وزارة الصحة، ويستمر خلال الفترة من 5 وحتي 8 سبتمبر الجاري.